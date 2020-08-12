ещё! выкл. сиськи
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12.08.2020 08:30 | картинки от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 

1080x1339, 150 Kb / собака, мужики, борода, забор, сетка, рабица

комментарии
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kikos | 12.08.2020 09:10
Таких красавцев почти вся Москва))
Sapolio | 12.08.2020 09:58
kikos (09:10),
А я вижу, что большинство в Москве выскабливает щёчки.
Хотят, наверное, показать, что им ещё пятнадцать )
kikos | 12.08.2020 10:49
Sapolio (09:58), значит ты не в той Москве.
Sapolio | 12.08.2020 12:05
kikos (10:49),
Не значит.
Значит лишь, вероятно, что кикос скоблит щёчки)
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