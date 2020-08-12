ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: https://bit.ly/30PbZaj »
12.08.2020 16:00 | тексты от mxx | комментарии: 2  ↓ 
Получается, Лукашенко второй после Гитлера, кто напал на Белоруссию.
комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
tshadrin | 12.08.2020 17:23
Береги себя и близких. Здоровье и жизнь самые важные ценности.
kikos | 12.08.2020 17:47
Пиздец, интернет завалили, блог... придётся заново на телевидение переходить, там ничего нет.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 111176 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 256 / 358| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer