ещё! выкл. сиськи
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13.08.2020 13:14 | тексты от kikos | комментарии: 0  ↓ 
- Сёма, а где твоя тёща?

- На кладбище.

– Везёт тебе.

– Ничего не везёт, ограду покрасит и вернётся.
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