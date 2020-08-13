ещё! выкл. сиськи
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13.08.2020 13:51 | прочее от kikos | комментарии: 5  ↓ 
Пока @Damsel взращивает детей для майданов, я здесь за неё поработаю
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комментарии
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Damsel | 13.08.2020 14:31
в Беларуси нет Майдана
kikos | 13.08.2020 14:42
Damsel (14:31), пока вырастешь - будут))
Polina | 13.08.2020 14:46
kikosыч, пока белорусы будут по-хорошему пытаться сместить свово батьку с яго места, дарить омону цвяточки и петь песенки, кричать "уходи", ничего не изменится. вот когда тот майдан начнется, тогда и результат появится, а до тех пор силовики так и будут стрелять по народу
kikos | 13.08.2020 14:49
Polina (14:46),
kikos | 13.08.2020 15:00
Polina (14:46), ты хочешь сказать, что придёт другое руководство и оно будет думать о народе?)) Я тебя умоляю, золотко моё.
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