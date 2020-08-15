ещё! выкл. сиськи
« kikos: Ну вот, как и на Украине.. русские становятся самыми хуёвыми.. »
15.08.2020 16:11 | тексты от kikos | комментарии: 0  ↓ 
Вакцину от коронавируса

Будут разливать в полторашки!
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