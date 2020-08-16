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16.08.2020 16:46 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Мост между Сан-Франциско и Оклендом (также Бэй-Бридж; англ. San Francisco–Oakland Bay Bridge) — висячий мост через залив Сан-Франциско в штате Калифорния между городами Сан-Франциско и Оклендом.

Состоит из двух частей: западной подвесной (2822 м) и восточной консольной (3101 м), которые соединены между собой тоннелем под островом Йерба-Буэна. Мост является одним из самых длинных мостов этого типа в мире
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