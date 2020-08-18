ещё! выкл. сиськи
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18.08.2020 19:32 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Танки Sherman 2-й французской бронетанковой дивизии, Нормандия, Франция, 1 августа 1944 года.
800x521, 153 Kb / танки, солдат, Sherman, дивизии, Нормандия, Франция, раскраска

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