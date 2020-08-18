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18.08.2020 20:05 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Фудзияма, Вулкан в Японии

Действующий стратовулкан на японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота вулкана - 3776 м. В настоящее время вулкан считается слабоактивным, последнее извержение было в 1707-1708 годах.
900x1350, 258 Kb / гора, снег, листья, озеро, мост, пейзаж, Фудзияма, вулкан, япония

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