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23.08.2020 17:10 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
К 58-й Венецианской биеннале современного искусства итальянский художник Лоренцо Куинн (Lorenzo Quinn) создал скульптуру «Строительство мостов», сообщает The New York Times.

Инсталляция представляет собой шесть пар рук над венецианским каналом и символизирует необходимость преодолевать разногласия, а также стремиться к диалогу и пониманию.
1024x682, 95 Kb / Венеция, руки, мост, пролив, канал

комментарии
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Vintorezz | 23.08.2020 17:19
https://esquire.ru/articles/99 ... krytiyu-venecianskoy-biennale/
. | 23.08.2020 17:41
Vintorezz (17:19), спасибо. Хватит.
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