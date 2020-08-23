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23.08.2020 17:15 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
McDonnell Douglas AV-8B Harrier II
Штурмовик
Семейство штурмовиков вертикального взлёта и посадки. AV-8B «Харриер» II является развитием ранней модификации AV-8A «Харриер». Harrier был надёжным и универсальным самолётом, однако его эксплуатация в подразделениях морской пехоты США быстро выявила недостатки - маленькую дальность полёта и небольшую бомбовую нагрузку.
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