ещё! выкл. сиськи
« supershmel: я в качалке https://coub.com/view/2icc51 »
23.08.2020 17:31 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Левиттаун — первый пригород массовой застройки в США, 1949 год, Лонг–Айленд, Нью–Йорк

Послевоенные годы для США стали временем стабильности и процветания. Росли доходы и потребление, росла и рождаемость. Ветераны обзаводились семьями.
В компании Levitt & Sons догадались применить методы конвеерного производства при возведении домов. Массово застраивать кварталы оказалось дешевле и многие семьи смогли позволить себе переехать из тесных городских квартир в пригороды.
1920x1200, 581 Kb / ч/б, дома, застройка, США, Лонг–Айленд, Нью–Йорк

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 111450 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 202 / 358| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer