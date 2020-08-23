23.08.2020 17:44 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1 ↓ от Потсдамская конференция

Третья и последняя официальная встреча лидеров «большой тройки» - трёх крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. В конференции участвовали председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета обороны СССР И. В. Сталин, президент США Г. Трумэн, премьер-министры Великобритании У. Черчилль и К. Эттли. Потсдамская конференция состоялась после победы над гитлеровской Германией и в преддверии вступления СССР в войну с Японией для выработки послевоенной программы мира и безопасности в Европе и мире в целом. Конференция проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года в непосредственной близости от Берлина, разрушенной столицы поверженной Германии, в городе Потсдаме во дворце Цецилиенхоф.

рукопожатие, Черчилль, Трумэн, Сталин, Потсдам, Германия, Потсдамская конференция, ч/б

