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23.08.2020 17:44 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Потсдамская конференция
Третья и последняя официальная встреча лидеров «большой тройки» - трёх крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. В конференции участвовали председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета обороны СССР И. В. Сталин, президент США Г. Трумэн, премьер-министры Великобритании У. Черчилль и К. Эттли. Потсдамская конференция состоялась после победы над гитлеровской Германией и в преддверии вступления СССР в войну с Японией для выработки послевоенной программы мира и безопасности в Европе и мире в целом. Конференция проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года в непосредственной близости от Берлина, разрушенной столицы поверженной Германии, в городе Потсдаме во дворце Цецилиенхоф.
1623x1572, 576 Kb / рукопожатие, Черчилль, Трумэн, Сталин, Потсдам, Германия, Потсдамская конференция, ч/б

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. | 23.08.2020 17:53
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