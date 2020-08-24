ещё! выкл. сиськи
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24.08.2020 15:37 | тексты от kikos | комментарии: 4  ↓ 
Мой последний секс был похож на олимпийскую 100-метровку...

Потому, что включал в себя 8 негров и пистолет.
комментарии
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supershmel | 24.08.2020 16:09
сочувствуем конечно, но раз написал пост на блоге значит живой.. обошлось
kikos | 24.08.2020 16:42
supershmel (16:09), Я так и думал, что ты, падла полосатая не промолчишь))))
dimas | 24.08.2020 16:53
Осталось выяснить, у кого именно был пистолет. Это кардинально может изменить актив/пассив секса.
supershmel | 24.08.2020 17:22
dimas (16:53), приятно видеть мсье с тонким вкусом
kikos (16:42), как мог обойти родного братишку
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