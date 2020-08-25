ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: https://i.imgflip.com/4cepvn.gif »
25.08.2020 08:39 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Бывает, человек с тобою груб.
И холоден, как разовый прохожий.
И резкие слова слетают с губ.
Но жопой… жопой чувствуешь — хороший.

Бывает, человек с тобою мил.
Кивает, говорит и смотрит мило.
И непохож на форменных мудил.
Но жопа… жопа чувствует — мудила.

Я с ней бы разругалась в прах и пух,
Но скрыта в ней магическая сила:
Подводит всё — и зрение, и слух…
А жопа никогда не подводила!

© Златенция Золотова
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 8
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 111479 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 237 / 358| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer