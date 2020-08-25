25.08.2020 08:39 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Бывает, человек с тобою груб.

И холоден, как разовый прохожий.

И резкие слова слетают с губ.

Но жопой… жопой чувствуешь — хороший.



Бывает, человек с тобою мил.

Кивает, говорит и смотрит мило.

И непохож на форменных мудил.

Но жопа… жопа чувствует — мудила.



Я с ней бы разругалась в прах и пух,

Но скрыта в ней магическая сила:

Подводит всё — и зрение, и слух…

А жопа никогда не подводила!



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