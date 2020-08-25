ещё! выкл. сиськи
« IRS12: @supershmel, Всой путь был до 1990 а сейчас капитал рулит »
25.08.2020 15:57 | тексты от Tonchik | комментарии: 0  ↓ 
— Галя, как прошло твое свидание?
— Пришлось дать пощёчину аж 5 раз!
— Приставал?
— Засыпал.
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