ещё! выкл. сиськи
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26.08.2020 14:15 | тексты от Murrzik | комментарии: 1  ↓ 
Как-то раз ехали на дачу, было светло. Тащились в пробке. У машины,
которая ехала впереди, не работали стопари. На заднем сидении сидели два
пацана, которые в нужный момент поднимали картонку, на которой было
написано "ТОРМОЗ".
комментарии
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IRS12 | 26.08.2020 19:02
В пробке. Руки не отвалились? и какбы в пробке можно и без стопорей
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