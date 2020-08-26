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26.08.2020 14:15 | тексты от Murrzik | комментарии: 1 ↓
Как-то раз ехали на дачу, было светло. Тащились в пробке. У машины,
которая ехала впереди, не работали стопари. На заднем сидении сидели два
пацана, которые в нужный момент поднимали картонку, на которой было
написано "ТОРМОЗ".
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