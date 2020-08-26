ещё! выкл. сиськи
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26.08.2020 14:19 | тексты от Murrzik | комментарии: 1  ↓ 
Подхватила простуду, и разболелось горло. Прихожу домой с работы и жалуюсь мужу.
— Горло болит ужас просто.
— Я знаю, что тебе уж точно поможет! (Намекая на минет)
Отшучиваюсь:
— Не поможет, я уже пробовала.
— Что?
— Что?
комментарии
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frosty | 26.08.2020 16:05
она люголь на член не втирала :)
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