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27.08.2020 17:46 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Солнечные ванны на крымском курорте, 1933 год, СССР

В 1924 году ленинградский профессор Медовиков разработал схему для приема солнечных ванн:

"Лучшее время для закаливания солнцем с 10 до 12 часов дня. Солнечной ванне предшествует 1–2 часовая воздушная ванна в тени или под навесом. Облучение начинают с одной минуты на каждую из четырех сторон тела. Каждые два дня добавляют по 1 минуте на каждую сторону тела и постепенно доходят до 8 минут нагрева. После солнечных ванн применяют или обтирание тела подогретой морской водой, или обливание, или допускают морское купание. После всех процедур предписан отдых в тени в течение 0,5–1 часа."
1024x600, 284 Kb / ч/б, курорт, Крым, ссср, загорают, солнечные ванны

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