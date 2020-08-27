27.08.2020 18:05 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Происшествие с Boeing 737 над Кахулуи, 28 апреля 1988 года.



Авиалайнер Boeing 737-297 авиакомпании Aloha Airlines выполнял внутренний рейс AQ 243 по маршруту Хило—Гонолулу, а на его борту находились 6 членов экипажа и 89 пассажиров. Через 23 минуты после взлёта у самолёта внезапно сорвало значительную часть конструкции фюзеляжа в носовой части, в результате чего пассажиры и стюардессы подверглись действию набегающего потока воздуха и кислородному голоданию, а одна стюардесса погибла. Пилоты благополучно посадили самолёт в аэропорту Кахулуи на острове Мауи. Выжили 94 человека, 65 из них получили ранения.

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