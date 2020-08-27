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27.08.2020 18:52 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Передовая база (FOB) французского Иностранного Легиона в Мали, в стиле звездчатой крепости Вобана с бастионами, наши дни.
590x459, 107 Kb / база, форт, звезда, крепость, бастион, французский иностранный легион

комментарии
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Sousse | 27.08.2020 19:14
Это же войска - там правило "Работает? - Тогда ради бога, ничего не меняй!" - начало использоваться ещё раньше, чем у айтишников.
Хотя.. Раньше взводы были, а при мне начали использовать семёрочки - оказались эффективнее :)
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