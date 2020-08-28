ещё! выкл. сиськи
« atrox: @supershmel, нехорошо, когда в шалмане намусорено. »
28.08.2020 18:07 | тексты от therapy | комментарии: 2  ↓ 
Получили опять зарплату.
В кругу коллег обсудили.
Главврач - развратный отроков любитель.
Пассивный.

Вечер грядёт
Солнце всё ниже и ниже
Подобно зарплате врача

Множество йен докторам
Император сулит год от года
Но по прежнему нечего жрать

Император приказал
Золотом осыпать лекарей,
Получили лишь нефритовый стержень

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
atrox | 28.08.2020 18:56
Эй, товарищ, посмотри на меня
Делай как я, делай как я
Забей на медицину
Трубы паяй

рэп
atrox | 28.08.2020 19:50
https://doctorpiter.ru/articles/26294/
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 3
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 111559 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 230 / 359| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer