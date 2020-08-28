|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
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28.08.2020 18:07 | тексты от therapy | комментарии: 2 ↓
Получили опять зарплату.
В кругу коллег обсудили.
Главврач - развратный отроков любитель.
Пассивный.
Вечер грядёт
Солнце всё ниже и ниже
Подобно зарплате врача
Множество йен докторам
Император сулит год от года
Но по прежнему нечего жрать
Император приказал
Золотом осыпать лекарей,
Получили лишь нефритовый стержень
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