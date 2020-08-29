ещё! выкл. сиськи
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29.08.2020 20:26 | картинки от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Прошло ровно 23 года с тех пор, как не произошел Судный день! Хочу сказать большое спасибо Саре и Джону Коннорам, Кайлу Ризу, Т800, Майлзу Дайсону и всем , кто причастен к изменению будущего! спасибо!
2560x1915, 456 Kb / мотоцикл, байк, байкер, Арнольд Шварценеггер, терминатор, Судный день

комментарии
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Vintorezz | 29.08.2020 20:27
Скайнет, прости нас, мы все проебали
IRS12 | 29.08.2020 20:56
Это 95тая виновата
ceba | 29.08.2020 21:12
ну-ну, жители матрицы, с праздничком.
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