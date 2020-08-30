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30.08.2020 10:27 | тексты от kikos | комментарии: 1  ↓ 
Высыхающее озеро Орвилл, штат Калифорния... ДО
1389x797, 321 Kb / мост, озеро, зелень

комментарии
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sergeev | 30.08.2020 11:20
Это не озеро, а искусственное водохранилище. Второе по запасам пресной воды в Калифорнии.
В 2015 сильно уровень воды падал, в 2016 пополнилось опять.
Тут фотки сравнения января 2016 с январем 2017
https://www.latimes.com/visual ... oroville-slider-htmlstory.html
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