ещё! выкл. сиськи
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01.09.2020 06:47 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 

1638x1106, 468 Kb / ч/б, яхта, горы, свитер, кепка, шорты, парусник, мачта, моряк, штурвал, канат

комментарии
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kikos | 01.09.2020 09:25
Было, но картинка шыкарная!
dimas | 01.09.2020 09:38
kikos (09:25), тоже видел, но не уверен, что тут. По тэгам нихрена не нашел, но зато нашел несколько повторов старых. Скрыл.
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