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06.09.2020 20:58 | тексты от Murrzik | комментарии: 1 ↓
— И вот, когда умерла у Иезекииля при родах жена, взмолился он: «Господь, сделай так, чтобы я смог выкормить этого ребёнка, и он не умер!». И сжалился Господь, и наполнил он его грудь молоком, и тот вскормил ребёнка, и ребёнок не умер!
— Ребе, а почему Господь просто не дал ему немного денег на кормилицу, чтобы не портить таки мужчине фигуру?
— Господь мудр и рассудил так: «Если я могу сделать чудо, таки зачем рисковать деньгами?»
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