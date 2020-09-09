ещё! выкл. сиськи
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09.09.2020 05:09 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Ненавистный диктатор тоталитарного государства
827x465, 143 Kb / Дональд Трамп, встреча, рукопожатие, флаг, кресло, ким чен ын, северная корея, сша

комментарии
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Vintorezz | 09.09.2020 05:11
Демократически избранный президент свободной страны:
https://img1.eadaily.com/r600x ... 6fd9ce22179d7dd1d5c80bf7c.jpeg
akel | 09.09.2020 07:05
Vintorezz (05:11), Ну если Вучич своим унижением добился вполне осязаемых результатов и не только для Сербии, то такое "потерпеть" вполне оправдано.
Vintorezz | 09.09.2020 07:13
"Все большие страны ведут себя как бандиты, все малые страны — как проститутки". (с) Бисмарк
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