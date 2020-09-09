ещё! выкл. сиськи
« supershmel: https://www.youtube.com/watch?v=DfRGu5pITJE альтер реальность »
09.09.2020 13:36 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Ровно 50 лет назад, 9 сентября 1970 года, в СССР начали серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101 — «Жигули»
1920x1280, 574 Kb / автомобиль, классика, ретро, ваз, жигули, копейка, ссср

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 9
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 111760 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 246 / 358| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer