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09.09.2020 16:04 | картинки от Pavelin | комментарии: 2  ↓ 

700x879, 244 Kb / единорог, наркоманы, объявление, пропажа

комментарии
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Pavelin | 09.09.2020 16:06
Единорог всегда считался идеалом благородства, воплощением справедливости, истинным посланником добра. Особенное почтение вызывал рог – предмет, наделенный магической силой исцеления. Легенды гласят, что единорог своим рогом мог сделать отравленную воду пригодной для питья. В то же время, рог являлся грозным орудием в борьбе с силами зла – любое проявление темной силы было моментально повержено. Изображение взято из коллекции образов единорога https://www.zagadochnaya-sila. ... sons/211-mif/819-edinorog.html
WWWolfy | 09.09.2020 18:33


"Эй, ты когда-нибудь видела злого единорога?".
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