10.09.2020 14:34 | тексты от Лелик | комментарии: 2 ↓ от Собирается купец за три моря. Спрашивает дочерей:

- Каких гостинцев привезти вам, дочери мои любезные?

- Привези мне, батюшка, лекало. - молвила старшая.

- Дохтура что ли?

- Да нет, батюшка. Лекало. Овалы чтобы рисовать. И линейку логарифмическую.

- На сколько сантиметров, доченька?

- Без разницы, батюшка. Запомнишь ли?

- Запомню, старшенькая. А тебе чего привезти, средняя дочь моя?

- А мне, батюшка, тестер привези.

- Хлеб до сухаря дожаривать чтобы?

- Да не тостер, батюшка, а тестер. Прибор такой. Измерительный. С концами чтобы, зажимами, в чехольчике чтобы. До килоома чтобы. И электронный не бери. Старый хочу. Привычней он мне.

- Оххх. - вздохнул отец - А тебе что привезти, младшенькая?

- А мне, батюшка, привези станок фрезерный. А еще - электролобзик, болгарку, перфоратор бошовский и элекросварку компактную. А электродов не вези, батюшко, я их тут на стройке натырю.

- Вашу мать!! - закручинился отец - Вы же женщины!!! Вы же на выданье!!! Фиг вам, а не электролобзик!! Тебе помаду, тебе помаду, а тебе, младшенькая, помаду, лак для ногтей и журнал "Космополитен"!!! И пока меня не будет чтоб вышивали крестиком!!! Ясно??? Заборы не строить, канавы не копать, дрова не рубить!!! Дал же бог дочерей......