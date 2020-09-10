ещё! выкл. сиськи
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10.09.2020 18:58 | прочее от atrox | комментарии: 4  ↓ 
Грибники здесь есть? Что за чудо я нашёл?
2464x1632, 583 Kb / грибы, неизвестные

комментарии
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atrox | 10.09.2020 19:42
Нашёл название. Феолепиота золотистая. Одно непонятно - каким хреном её занесло в ЯНАО.
dimas | 10.09.2020 19:51
Ложный опёнок.
atrox | 10.09.2020 20:05
dimas (19:51), чувак, это очень, очень большой опёнок. )) https://cdn1.radikalno.ru/uplo ... 1ff3f8f67578c114bd157-full.jpg
Safich | 10.09.2020 21:33
хз как называется, но явно поганки)
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