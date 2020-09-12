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12.09.2020 09:10 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
Уступил место бабушке в автобусе, а она сказала: "Хоть один пидарас уступил"...
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