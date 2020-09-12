12.09.2020 13:05 | тексты от IRS12 | комментарии: 4 ↓ от (текст не мой)



Чем мне запомнилось время правления Леонида Ильича Брежнева — реальные воспоминания



В ноябре 1982 года я был освобождён от занятий по физкультуре и болтался вблизи спортивного зала. Сейчас закончится «физра», потом урок истории и домой. Мне было 16 лет, я учился в 10 классе. Через полгода выпускной и взрослая жизнь. Школьная рекреация была пуста и я сразу заметил уборщицу, которая медленно шла ко мне. Она была какой-то заторможенной, я даже подумал не плохо ли ей?



Передай Юрию Генриховичу, объявили по радио. Беда! Брежнева больше нет... - сказала она и без сил опустилась на скамейку.



Я вошёл в спортивный зал и передал её слова учителю физкультуры. Наш молодой физрук, которому на тот момент было 28 лет, заплакал. Я очень хорошо запомнил тот день. Также хорошо я помню, как мы жили при Брежневе.



Сейчас я буду просто описывать фрагменты воспоминаний из той жизни



Утро. Я просыпаюсь под звуки «Пионерской зорьки», звучащих из радио. На столе крепкий чай, несколько варёных яиц и бутерброды с маслом.



Пять уроков в школе. На большой перемене мы с друзьями успеваем перекусить в школьной столовой. Чай и коржик за 8 копеек. Можно взять и полноценный обед, но зачем? Дома поем. Все в школьной форме. По ней трудно определить уровень достатка в семье. Урок литературы. Римма Алексеевна учит нас, как правильно писать сочинения. Сегодня пишем сочинение на основе книг «Малая земля» и «Возрождение». Свою работу я назвал «Партии рулевой» и конечно же она про Леонида Ильича Брежнева. Про книгу "Целина" мы уже писали.



Прошли пять уроков. Возвращаемся с товарищами домой. По пути заходим в «Фабрику-кухню». Пирожное «Полоска» 11 копеек, пирожки с картошкой 5 копеек. Пирожки вкусные, горячие! Рядом бабульки покупают мясной фарш.



Прихожу домой. Мама на работе. Отец работает в утреннюю смену, ещё не пришел. Открываю холодильник. На полочках холодильника несколько творожных сырков, бутылки с молоком и кефиром, баночка сметаны. Сливочное масло, варёная колбаса. В «морозилке» суповой набор, замороженная курица, бумажный пакет с пельменями. Ставлю кастрюлю с супом на плиту. Делаю себе какао. На второе макароны с жареной куриной ножкой.



Немного погодя приходит батя. Обедает и мы смотрим новый цветной телевизор. Фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Фильм классный!



После кино, негромко включаю свой кассетный магнитофон «Электроника 321» и под песни итальянцев начинаю делать уроки. Кассет полно. Есть советские, есть и импортные. На них Тото Кутуньо, Рикардо Фольи, Пупо, советские группы "Воскресение"и "Машина времени", западные группы «Ottawan», «Чингисхан».



Вечером около шести приходит мама. После работы она успевает зайти в гастроном. В её сумке пакетики молока, хлеб, ириски «Кис-Кис», продуктовый набор с предприятия. Самый нужный нам ингредиент в нём — это мясное рагу. Месяц назад мама ездила в командировку в Москву. Брала меня с собой. Привезли домой много колбасы и мяса. Но поездки в Москву у нас редки.



Батя зарабатывает сдельно, 140 — 170 рублей в месяц, у мамы оклад 110 рублей. У меня есть младший брат. Живем в коммуналке. Соседи интеллигентные люди, врачи. Никаких скандалов в помине не было. На кухне у каждой семьи свои стол, свой холодильник «под окном», половина газовой плиты. В коридоре два холодильника и две вешалки для одежды. Стоим в очереди на отдельную квартиру. Очередь идёт быстро. В следующем году сто процентов получим жильё.



Есть городской телефон. На нашем балконе стоит мопед «Рига-11». На лестничной площадке есть общая кладовка. В ней всякий хлам и велосипеды.



В субботу вечером в школьном актовом зале дискотека. В воскресение пойдем с друзьями в кинотеатр на индийский фильм «Месть и закон». Билет в кино стоил 20—50 копеек. На двухсерийный фильм билет дороже. Проезд на трамвае 3 копейки, на автобусе и троллейбусе 5 копеек (билет на троллейбус в разные годы в разных городах стоил и 5 и 4 копейки).



На этом пока остановлюсь. Надо оставить материал и на другие статьи. Где в моих воспоминаниях голод, холод, психушки, коммунистическая пропаганда, отсутствие холодильников, телевизоров, магнитофонов? Это вот такую жизнь называли застоем? Это не застой был, а рай. Ну или близко к нему. Леонид Ильич, СПАСИБО!



PS. Жил я в городе Иваново.