|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
12.09.2020 13:05 | тексты от IRS12 | комментарии: 4 ↓
(текст не мой)
Чем мне запомнилось время правления Леонида Ильича Брежнева — реальные воспоминания
В ноябре 1982 года я был освобождён от занятий по физкультуре и болтался вблизи спортивного зала. Сейчас закончится «физра», потом урок истории и домой. Мне было 16 лет, я учился в 10 классе. Через полгода выпускной и взрослая жизнь. Школьная рекреация была пуста и я сразу заметил уборщицу, которая медленно шла ко мне. Она была какой-то заторможенной, я даже подумал не плохо ли ей?
Передай Юрию Генриховичу, объявили по радио. Беда! Брежнева больше нет... - сказала она и без сил опустилась на скамейку.
Я вошёл в спортивный зал и передал её слова учителю физкультуры. Наш молодой физрук, которому на тот момент было 28 лет, заплакал. Я очень хорошо запомнил тот день. Также хорошо я помню, как мы жили при Брежневе.
Сейчас я буду просто описывать фрагменты воспоминаний из той жизни
Утро. Я просыпаюсь под звуки «Пионерской зорьки», звучащих из радио. На столе крепкий чай, несколько варёных яиц и бутерброды с маслом.
Пять уроков в школе. На большой перемене мы с друзьями успеваем перекусить в школьной столовой. Чай и коржик за 8 копеек. Можно взять и полноценный обед, но зачем? Дома поем. Все в школьной форме. По ней трудно определить уровень достатка в семье. Урок литературы. Римма Алексеевна учит нас, как правильно писать сочинения. Сегодня пишем сочинение на основе книг «Малая земля» и «Возрождение». Свою работу я назвал «Партии рулевой» и конечно же она про Леонида Ильича Брежнева. Про книгу "Целина" мы уже писали.
Прошли пять уроков. Возвращаемся с товарищами домой. По пути заходим в «Фабрику-кухню». Пирожное «Полоска» 11 копеек, пирожки с картошкой 5 копеек. Пирожки вкусные, горячие! Рядом бабульки покупают мясной фарш.
Прихожу домой. Мама на работе. Отец работает в утреннюю смену, ещё не пришел. Открываю холодильник. На полочках холодильника несколько творожных сырков, бутылки с молоком и кефиром, баночка сметаны. Сливочное масло, варёная колбаса. В «морозилке» суповой набор, замороженная курица, бумажный пакет с пельменями. Ставлю кастрюлю с супом на плиту. Делаю себе какао. На второе макароны с жареной куриной ножкой.
Немного погодя приходит батя. Обедает и мы смотрим новый цветной телевизор. Фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Фильм классный!
После кино, негромко включаю свой кассетный магнитофон «Электроника 321» и под песни итальянцев начинаю делать уроки. Кассет полно. Есть советские, есть и импортные. На них Тото Кутуньо, Рикардо Фольи, Пупо, советские группы "Воскресение"и "Машина времени", западные группы «Ottawan», «Чингисхан».
Вечером около шести приходит мама. После работы она успевает зайти в гастроном. В её сумке пакетики молока, хлеб, ириски «Кис-Кис», продуктовый набор с предприятия. Самый нужный нам ингредиент в нём — это мясное рагу. Месяц назад мама ездила в командировку в Москву. Брала меня с собой. Привезли домой много колбасы и мяса. Но поездки в Москву у нас редки.
Батя зарабатывает сдельно, 140 — 170 рублей в месяц, у мамы оклад 110 рублей. У меня есть младший брат. Живем в коммуналке. Соседи интеллигентные люди, врачи. Никаких скандалов в помине не было. На кухне у каждой семьи свои стол, свой холодильник «под окном», половина газовой плиты. В коридоре два холодильника и две вешалки для одежды. Стоим в очереди на отдельную квартиру. Очередь идёт быстро. В следующем году сто процентов получим жильё.
Есть городской телефон. На нашем балконе стоит мопед «Рига-11». На лестничной площадке есть общая кладовка. В ней всякий хлам и велосипеды.
В субботу вечером в школьном актовом зале дискотека. В воскресение пойдем с друзьями в кинотеатр на индийский фильм «Месть и закон». Билет в кино стоил 20—50 копеек. На двухсерийный фильм билет дороже. Проезд на трамвае 3 копейки, на автобусе и троллейбусе 5 копеек (билет на троллейбус в разные годы в разных городах стоил и 5 и 4 копейки).
На этом пока остановлюсь. Надо оставить материал и на другие статьи. Где в моих воспоминаниях голод, холод, психушки, коммунистическая пропаганда, отсутствие холодильников, телевизоров, магнитофонов? Это вот такую жизнь называли застоем? Это не застой был, а рай. Ну или близко к нему. Леонид Ильич, СПАСИБО!
PS. Жил я в городе Иваново.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 111808 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 232 / 354| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————