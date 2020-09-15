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15.09.2020 04:03 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Фотарий Пензенского велосипедного завода
СССР, 14 сентября 1973 года.
994x622, 158 Kb / фотарий, бикини, ч/б, ссср, песок, загар, завод, солярий

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