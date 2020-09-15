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15.09.2020 10:40 | картинки от Pavelin | комментарии: 2  ↓ 
Банник-вуайерист
600x918, 373 Kb / баня, женщина, веник, банник, подсматривание, вуайеризм

комментарии
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Pavelin | 15.09.2020 10:41
Банник – это дух по верованиям славян, обитающий в бане. Банника обвиняют во всех происшествиях, случившихся в бане. Любимое его развлечение – стучать по стенам, мутить воду вместе с чертями, разбрасывать камни в парилке, и обжигать парильщиков кипятком. Изображение взято из галереи картинок банника https://www.domashniy-comfort. ... oyka/208-banya/785-bannik.html
supershmel | 15.09.2020 10:50
тут получше https://salik.biz/upload/000/u1/7d/05/7b261b70.jpg почти без жепега шакального
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