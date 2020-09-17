ещё! выкл. сиськи
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17.09.2020 07:18 | тексты от akel | комментарии: 2  ↓ 
Чтобы попасть на работу к 8:00, я просыпаюсь в 7:40, произношу заклинание "Йобтвоюмать!"... И в 8:00 я уже на работе.
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Vintorezz | 17.09.2020 08:57
Если ночевать на работе, то можно и так!
akel | 17.09.2020 09:20
Заклинание нужно правильно произносить, тогда и из дома сработает.
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