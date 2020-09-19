ещё! выкл. сиськи
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19.09.2020 17:43 | интересное от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Краткий справочник рыболова-любителя
Цена - 1 р.
http://ipic.su/img/img7/fs/160 ... 434582188676977.1600517846.jpg
1024x1366, 252 Kb / справочник, рыболов, ссср, диск

комментарии
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supershmel | 19.09.2020 19:06
а как крутить его правильно? у него же ход свободный наверное
Nick7rus | 19.09.2020 19:45
supershmel (19:06), его невозможно не правильно крутить ))))))
supershmel | 19.09.2020 19:55
Nick7rus (19:45), просто по идее маска диск маска. а тут маски вроде меж собой не соединяються или там верёвочку в дырочку сверху надо всунуть
therapy | 19.09.2020 20:05
верёвочку в дырочку и на шею на память
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