ещё! выкл. сиськи
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20.09.2020 05:44 | интересное от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 
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600x800, 142 Kb / севмаш, корабль, док, автобус, Адмирал Горшков, авианосец, Викрамадитья, Индия

комментарии
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supershmel | 20.09.2020 11:24
пазик в индии?
Bob Tot | 20.09.2020 11:48
газелька в Индии?
Bob Tot | 20.09.2020 11:50
Продан Индии 20 января 2004 года. 5 марта 2004 года крейсер исключён из боевого состава ВМФ РФ, действующее наименование аннулировано, торжественно спущен Андреевский флаг. В настоящее время корабль после полной перестройки введён в состав ВМС Индии в качестве авианосца «Викрамадитья».
Vintorezz | 20.09.2020 12:31
Bob Tot (11:50), там его ещё 10 лет перестраивали на севмаше
supershmel | 20.09.2020 14:25
Bob Tot (11:50), просто отношение к индии сама пикча имеет нулевое а таг есть
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