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20.09.2020 10:04 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓
До чего же люди ебанутые (зачёркнуто) напуганы. Сел в трамвай, с мороженым. Слопал, а горло слиплось. Ну и кашлянул пару раз. (маску не ношу)
И чо... двух баб, впереди (в масках), как ветром сдуло. Ещё оборачиваются с выпучеными глазами :о
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