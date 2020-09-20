20.09.2020 10:04 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓ от До чего же люди ебанутые (зачёркнуто) напуганы. Сел в трамвай, с мороженым. Слопал, а горло слиплось. Ну и кашлянул пару раз. (маску не ношу)



И чо... двух баб, впереди (в масках), как ветром сдуло. Ещё оборачиваются с выпучеными глазами :о