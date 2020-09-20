ещё! выкл. сиськи
« supershmel: https://www.youtube.com/watch?v=PI-gYShP0AA »
20.09.2020 10:04 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
До чего же люди ебанутые (зачёркнуто) напуганы. Сел в трамвай, с мороженым. Слопал, а горло слиплось. Ну и кашлянул пару раз. (маску не ношу)

И чо... двух баб, впереди (в масках), как ветром сдуло. Ещё оборачиваются с выпучеными глазами :о
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: -6
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 111941 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 207 / 356| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer