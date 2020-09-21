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21.09.2020 12:04 | сиськи от Pavelin | комментарии: 1  ↓ 
Молодая мазохистка
604x391, 112 Kb / крапива, девушка, мазохизм, природа

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Pavelin | 21.09.2020 12:05
Старинное название крапивы - ”огонь-трава”- произошло от ее жгучего воздействия, благодаря наличию в ней муравьиной кислоты. Прогулки по крапиве тонизируют и делают шире глаза. В селе Крапивна Щекинского района Тульской области проходит даже Международный Фестиваль Крапивы. В рамках мероприятия проходят крапивные бои. Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании. Фото из галереи фото крапивы https://www.pavelin.ru/flora/176-krapiva.html
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