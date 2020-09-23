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23.09.2020 19:27 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Центральный парк в Гуанчжоу
1080x1350, 483 Kb / город, парк, Китай, Гуанчжоу

комментарии
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gresyr | 23.09.2020 21:52
Это не центральный парк
Real McCoy | 23.09.2020 23:09
gresyr (21:52), +
"Центральных" там несколько, и они, мягко говоря, побольше. А судя по домам, это далеко не центр.
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