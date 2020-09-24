24.09.2020 19:31 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Вид на Лондонский Уолл-Стрит, деловой район Бишопсгейт, 24 апреля 1993 года. В этот день ирландцы из ИРА решили заставить британский "истеблишмент предпринять шаги, необходимые для прекращения бесполезной и дорогостоящей войны в Ирландии".

Для этого ирландцы взорвали в центре Лондона грузовик с 1 200 кг. тротила. Предварительно ирландцы предупредили о бомбе, чтобы полиция успела всех эвакуировать - цель взрыва была причинить исключительно экономический ущерб. Когда рвануло, оказалось, что ущерба набралось на 1 млрд. фунтов. Погиб от такого эпичного взрыва один человек, отказавшийся эвакуироваться

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