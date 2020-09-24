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24.09.2020 19:37 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Крейсер проекта 941 "Акула"
23 сентября 1980 г. с верфи Северодвинска был спущен в Белое море первый и самый большой в мире подводный крейсер проекта 941 "Акула" с 20 ракетами Р-39 дальностью 8,5 тыс.км.
933x997, 171 Kb / Крейсер, 941, Акула, подлодка, подводная лодка, завод, ссср, верф, Северодвинск

комментарии
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itch | 24.09.2020 19:51
Рекомендую почитать сборник рассказов "Акулы из стали" - смешно и поучительно. Местами ржал в голосину.
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