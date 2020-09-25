ещё! выкл. сиськи
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25.09.2020 19:34 | картинки от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 

546x403, 26 Kb / книга, обложка, мова, Эрнест Хемингуэй, прощай оружие

комментарии
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sergeev | 25.09.2020 20:11
Для автора открытие, что есть еще языки кроме русского? А если он узнает, что Хемингуэй писал на английском? Шок?
Vintorezz | 25.09.2020 20:28
Шок! Открытие!

Любой славянский язык для русскоговорящего уха звучит забавно.
sergeev | 25.09.2020 20:29
Особенно если ты в душе чуток шовинист.
Vintorezz | 25.09.2020 20:33
Все нации чутка в душе шовинисты, иначе бы они не был нацией.
sergeev | 25.09.2020 20:34
В основном — только ебанутые нации, иногда — временно.
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