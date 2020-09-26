26.09.2020 15:41 | тексты от Murrzik | комментарии: 1 ↓ от В примерочной магазина:

- Дорогой, померяй вот эти две пары брюк и три рубашки.

- Любимая, может мы лучше тебе что-то купим ?

- Да у меня много вещей, не успеваю носить.



Из соседней кабинки мужской голос:

- Господи, где вы такую жену нашли ????



Женщина, смущаясь:

- Да что вы, мужчина, у меня много недостатков, например, я пью и курю.



- О боже, с вами ещё и бухнуть можно !!!