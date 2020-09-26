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26.09.2020 15:41 | тексты от Murrzik | комментарии: 1 ↓
В примерочной магазина:
- Дорогой, померяй вот эти две пары брюк и три рубашки.
- Любимая, может мы лучше тебе что-то купим ?
- Да у меня много вещей, не успеваю носить.
Из соседней кабинки мужской голос:
- Господи, где вы такую жену нашли ????
Женщина, смущаясь:
- Да что вы, мужчина, у меня много недостатков, например, я пью и курю.
- О боже, с вами ещё и бухнуть можно !!!
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