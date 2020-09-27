27.09.2020 21:48 | тексты от ArmorDriver | комментарии: 0 ↓ от К омоновцу после операции подходит хирург:

- Ну-с, всё в порядке! Яйца мы вам удалили.

- Как яйца?! Я же говорил грыжу!!!

- Так и я вам говорил, что иду со смены домой, а не с митинга.

ОМОНовец, хирург, операция, яйца, митинг

