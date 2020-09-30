ещё! выкл. сиськи
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30.09.2020 18:45 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Спортсменки Реутовской прядильной фабрики, 1938 год
800x570, 113 Kb / спортсменки, ч/б, ссср, шорты, футболка, ч/б, спорт, физкультура, мяч, команда, доски, забор

комментарии
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Polina | 30.09.2020 19:59
спортсменки?!О_о по их жопкам и ножкам никогда бы такого не сказала.особенно № 5, 6 и 2
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