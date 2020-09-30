ещё! выкл. сиськи
« supershmel: https://coub.com/view/2jun9q https://coub.com/view/2juk10 »
30.09.2020 18:50 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Певец Шура и группа «Блестящие» во время интервью телеканалу MTV, 1999 г
967x1500, 256 Kb / Шура, Блестящие, Жанна Фриске, браслет, юбка, платок, брюнетка

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Bob Tot | 30.09.2020 19:35
и кто щас вспомнит, как звали блондинок?
supershmel | 30.09.2020 19:54
прочитал не шура а шнур. да простит меня первый
Bob Tot (19:35), зачем эти блондинки когда есть
Polina | 30.09.2020 19:55
Bob Tot (19:35), блондинки слишком посредственны и как-то сливаются в общ. массу, которая в то время была везде, а вот талантливая и красивая Жанна, конечно же, запомнилась
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 3
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 112128 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 242 / 354| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer