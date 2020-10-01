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01.10.2020 22:15 | тексты от Антас | комментарии: 0  ↓ 
Знаменитый шахматист Михаил Ботвинник осуждал Гарри Каспарова, который для облегчения своей шахматной карьеры в СССР отказался от фамилии отца (Вайнштейн) и взял фамилию матери. Однажды Ботвинник добавил: «Ведь я же в свое время не сделал этого!» Его спросили: «А какая, Михаил Моисеевич, была фамилия у вашей мамы?» Ботвинник усмехнулся: «Рабинович».

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