ещё! выкл. сиськи
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03.10.2020 07:26 | тексты от sgn | комментарии: 1  ↓ 
Эдвард Радзинский изучал-изучал Сталина, писал-писал про него 10 лет, а потом прекратил. Почему прекратил? - Потому что Эдвард Радзинский начал внутренне соглашаться, что Сталин был прав.

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supershmel | 03.10.2020 09:00
мегадевайс сталин 3000 просто купил себе
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