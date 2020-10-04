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04.10.2020 09:32 | ссылки от supershmel | комментарии: 1  ↓ 


комментарии
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siv237 | 04.10.2020 10:23
Вот так и нацисты перли под музыку и радостные одобрямсы с перевесом в вооружениях. Тот кто напал тот моральное право потерял на победу.
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